3 Quotengeheimnisse

Am Sonntag waren nicht nur Joko & Klaas erfolgreich, auch Harry Potter trumpfte auf. Christliche Werte gab es im Zweiten am Morgen.

Weil Klaas Heufer-Umlauf und Joachim Winterscheidt die fünfte und vorerst letzte Ausgabe ihrer Spielshow nicht gewonnen haben, mussten sie die Wiederholung am Sonntag kommentieren. Die Show, die zwischen 13.35 und 16.20 Uhr zu sehen war, holte 0,40 Millionen Zuschauer und 2,7 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen verzeichnete man allerdings 0,28 Millionen, das führte zu mittelmäßigen 8,1 Prozent.Am Sonntagnachmittag strahlte Sat.1 einmal mehr den Spielfilm nach dem bekannten Roman aus. Die Wiederholung vom Samstagabend, die gegen das Eröffnungsspiel der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar antrat, lief mit 1,05 Millionen Zuschauer und 6,2 Prozent recht gut. Auch bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern punktete man mit 0,33 Millionen. Die Fernsehstation Sat.1 sicherte sich tolle 8,4 Prozent Marktanteil.Obwohl die Reichweiten seit Jahren sinken, halten Das Erste und das ZDF an den Übertragungen von Gottesdiensten fest. Am Sonntag erreichte dieser um 09.30 Uhr immerhin 0,86 Millionen ZDF-Zuschauer und unterdurchschnittliche 10,8 Prozent. Nur 30.000 Menschen unter 50 Jahren sahen zu, der Marktanteil lag bei fürchterlichen 1,9 Prozent. Das Erste unterbot dies mit dem «Evangelischen Gottesdienst» am Buß- und Bettag. Um 10.00 Uhr waren 0,12 Millionen Zuschauer dabei, darunter waren 0,01 Millionen junge Menschen.