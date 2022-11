Doppel-«Tatort»-Wiederholung mit ordentlichen Zahlen

Quotennews

In Konkurrenz mit der «FIFA WM 2022» zu senden, war bisher keine Ausrede für schwache Quoten. Gestern änderte sich das.

Deutsche Beteiligung, Gruppenspiel Nummer zwei und bereits viel Brisanz um Weiterkommen oder vorzeitiges Ausscheiden. Und schon, wollten dann doch viele bei der «FIFA WM 2022» zuschalten. Das Erste erkannte die Situation und entschied sich für den gestrigen Sonntag für zwei-Wiederholungen im Abendprogramm. Der Primetime-Krimi holte mit5,08 Millionen Zuschauer und 0,86 Millionen jüngere Fernsehzuschauer, die Marktanteil von 14,5 und 8,4 Prozent gehen demnach vollkommen in Ordnung.Zu vergleichen ist die Wiederholung mit den vorherigen Programmierungen natürlich nicht, die Premiere des Krimis holte 2015 stolze 13,01 Millionen Zuschauer ab, die erste Wiederholung im Dezember 2016 kam auf 5,93 Millionen. Trotz Fußball-Konkurrenz war man hier von dieser Wiederholung also gar nicht so weit entfernt. Doch das Erste hatte am gestrigen Sonntag noch einen «Tatort» in der Hinterhand. Ab 21:45 Uhr ging es mitweiter.Der Krimi-Streifen holte in seiner Premiere 2020 ebenfalls gute 10,49 Millionen Zuschauer ab und sorgte mit 2,6 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern für stolze 24,5 Prozent am jungen Markt. Insgesamt waren vor rund zwei Jahren 29,2 Prozent am TV-Markt möglich. Das sah dann gestern schon deutlich anders aus, mit 3,32 Millionen Zuschauern gelingt kein Feuerwerk, von einem ordentlichen Ergebnis lässt sich dennoch sprechen. Es konnten 13,6 Prozent des Marktes blockiert werden, mit 0,37 Millionen Jüngeren reichte es zudem zu 5,6 Prozent am jungen Markt.