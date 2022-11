Bob Iger stellt sich hinter Disney-Werte

Vermischtes

Der neue Präsident teilte mit, dass Toleranz und Inklusion zu Disney gehören.

Bob Iger kehrte am Montag offiziell auf seinen Posten als CEO der Walt Disney Company zurück – er besiegelte dies mit einem Tweet und wandte sich bei einer unternehmensweiten Versammlung an ein begeistertes Publikum von Mitarbeitern. "Erfüllt von Dankbarkeit und Aufregung, wieder zurück zu sein", schrieb Iger auf seinem persönlichen Twitter-Account und fügte ein Foto der Disney Legends Plaza auf dem Studiogelände hinzu, ein Gebäude, auf dem die sieben Zwerge aus "Schneewittchen" als Säulen dienen.Als er am Montag während einer Mitarbeiterbefragung gefragt wurde, wie das Studio nun zu LGBTQ+-Themen stehe, sagte Iger: "Einer der Kernwerte unseres Geschichtenerzählens ist Inklusion, Akzeptanz und Toleranz. Und das dürfen wir nicht verlieren, das dürfen wir einfach nicht verlieren... wie wir die Welt tatsächlich durch das Gute verändern, muss weitergehen. Wir werden nicht alle Menschen immer glücklich machen, und wir werden es auch nicht [versuchen]. Wir werden ganz sicher nicht unsere Grundwerte vermindern, um immer alle glücklich zu machen.Iger sagte, er werde den Einstellungsstopp von Chapek vorerst aufrechterhalten. Er sagte auch, dass Disneys Streaming-Geschäfte, zu denen Disney+ und Hulu gehören, auf Rentabilität ausgerichtet sein sollten, anstatt dem Abonnentenwachstum hinterherzujagen, so die Mitarbeiter bei dem Treffen.