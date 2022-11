Legendary schließt einen Sony-Vertrag ab

Kino-News

Das Studio hinter zahlreichen Hits, wird nun mit den Südkoreanern zusammenarbeiten.

Legendary Entertainment, die Produktionsfirma hinter «Dune» und «Godzilla vs. Kong», hat sich von Warner Bros. getrennt und ist eine mehrjährige weltweite Vertriebspartnerschaft mit Sony Pictures eingegangen. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Sony die kommenden Kinofilmtitel von Legendary vermarkten und vertreiben. Ausgewählte bestehende Projekte von Legendary sind jedoch von der Vereinbarung ausgenommen, was bedeutet, dass Warner Bros. Pictures weiterhin hinter «Dune: Part Two» steht. Die Fortsetzung der Science-Fiction-Adaption «Dune» aus dem Jahr 2021 befindet sich derzeit in Produktion und soll am 3. November 2023 in die Kinos kommen.Diese Haltung könnte eine nicht ganz so subtile Anspielung auf Legendarys öffentlichen Streit mit Warner Bros. Ende 2020 sein. Damals drohte die Produktionsfirma mit rechtlichen Schritten, weil Warner Bros. beschlossen hatte, alle Filme des Jahres 2021 – einschließlich der von Legendary unterstützten Filme «Godzilla vs. Kong» und «Dune» – am selben Tag, an dem sie in die Kinos kamen, auch auf HBO Max zu veröffentlichen.Als Teil der Vereinbarung wird Legendary East alle Marketing- und Vertriebsaktivitäten in China übernehmen. Sony Pictures wird sich außerdem um den Home-Entertainment- und TV-Vertrieb der von ihnen veröffentlichten Titel kümmern. Legendary behält die Option, Spielfilminhalte für die breite Palette an Streaming-Plattformen zu produzieren und zu vertreiben, die sowohl heute als auch in Zukunft existieren werden. In der Vergangenheit hat Legendary mit Netflix , Universal und Sony an verschiedenen Projekten gearbeitet. Vor der Wiedervereinigung im Jahr 2018 trennte sich Legendary 2014 aufsehenerregend von Warner Bros. und unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag mit Universal.