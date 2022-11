Serdar Somuncu: Ich möchte mich nicht mit Stefan Niggemeier vertragen

Interview

Der Kabarettist, Musiker und Autor spricht über sein neues Musik-Album und was für ihn wahren Reichtum bedeutet. Außerdem stichelt Somuncu gegen Stefan Niggemeier.

Es geht mir schon viel besser. Meine Tour ist endlich gespielt. Corona ist vorbei und Putin ist fast in die Knie gezwungen. Wenn wir jetzt noch eine erfolgreiche Fußball-WM spielen und die Ampelkoalition einen Abgang macht, bin ich vollends zufrieden.Oh ja, davon gibt´s eine Menge und ich bereite ja auch schon meinen Abgang ins innere Exil vor. Dann bin ich hoffentlich auch endlich gefeit vor mich chronisch missverstehenden Bloggern und Aktivistinnen, die meine Arbeit immer wieder als Anlass brauchen, um sich auf meine Kosten zu profilieren.Ich hoffe, dass wir mit der Band auch ein oder zwei Konzerte spielen werden, aber auf Tour habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ich bin jetzt Mitte 50. Da macht es keinen Spaß mehr zwischen leeren Bierdosen und getrockneter Pommes neben dem Hotelbett zu liegen und mich zu fragen, wie die Frau neben mir heißt.Meinen Sie in Bezug auf die derzeitige Situation?Ich wüsste nicht, dass die Partygesellschaften von Berlin bis Kiew Abstriche an ihrer Vergnügungssucht machen. Ich habe allerdings ein zwiespältiges Verhältnis zum Tanzen, deshalb saufe ich lieber im Stillen weiter. Das erspart langweilige Begegnungen und ist zudem ein sicherer Zubringer in den ohnehin irgendwann lauernden Tod.Für mich gibt es keine falschen Leute. Wer bezahlt, ist gut genug. Im Übrigen lasse ich mir die Definition von „Falsch“ und „Richtig“ nicht von Leuten vorschreiben, die meinen alles besser zu wissen. Ich hege zum Beispiel mittlerweile derart heftige Aversionen gegen Leute wie Strack Zimmermann und Hofreiter, dass ich gelegentlich selbst sogar zu den „Falschen Leuten“ gehören möchte.Das ist keine Ironie. Wenn ich heutzutage lese, wer alles zu was etwas sagen möchte, sehne ich mich wirklich nach einer Diktatur, die diesen Leuten befiehlt, die Schnauze zu halten oder ihnen mindestens vorschreibt, was sie zu sagen haben oder nicht. Ich war schon immer ein Anhänger rigider Strukturen, daran hat sich auch durch meine Arbeit als Musiker nichts geändert. Wer heute denkt, dass wir in einer funktionierenden Demokratie leben, der hat auch nicht verdient zu erfahren, wie es ist, wenn wir wirklich alle frei wären.Beides. Ich habe keine Lust mehr auf Sender oder Redaktionen, die mir vorschreiben, was ich tun und lassen soll. Außerdem bin ich so weniger erpressbar. Heutzutage ist der wahre Reichtum Unabhängigkeit und die habe ich maximal auf meinen eigenen Kanälen. Ich möchte selbst verantwortlich sein, für die Shitstorms, die ich verursache und bin letztendlich auch der loyalste Mensch, den ich mir als Partner vorstellen kann. Alles andere mache ich nur noch aus Geltungsdrang und für ein kleines Zubrot im Rampenlicht der gesitteten Öffentlichkeit.Niggemeier kann mich am Arsch lecken. Ich möchte mich weder mit ihm vertragen noch möchte ich Ziel seiner heimlichen Obsession sein. Er hat genug Grund sich über andere Dinge aufzuregen. Dagegen bin ich ein kleiner Fisch.Das werde ich Ihnen nicht verraten. Aber Menschen, die mich kennen, wissen, warum sie mich schätzen.Das ist eine vage Behauptung, für die es keine Beweise gibt. Ich fahre sogar inzwischen wieder Bahn, obwohl mich dieser Maskenzwang und die ständige Anwesenheit von aus mit Aluminiumfolie umwickelten Flaschen Apfelschnaps trinkenden Omas nervt.Nächstes Jahr Dezember ist die letzte Tour gespielt. Dann bin ich raus.