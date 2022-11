ARD setzt «Rote Rosen» und «Sturm der Liebe» fort

TV-News

Die Nachmittags-Telenovelas erhalten jeweils zwei neue Staffeln und werden somit bis 2025 fortgesetzt.

Im Sommer versuchte Das Erste händeringend nach einer Alternative für das derzeitige Nachmittagsprogramm, das aus den beiden Telenovelasundbesteht. Nach den erfolglosen Versuchen mit «Team Hirschhausen! Einfach besser leben» und «Leichter leben» erfolgte am Mittwoch nun die Bestätigung: Das Erste hält den beiden täglichen Serien die Treue und verlängert die beiden Formate bis einschließlich 2025.Der Beschluss steht vorerst unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien, geplant sind aber jeweils 300 neue Folgen. «Rote Rosen» wird von der Studio Hamburg Serienwerft GmbH produziert; die Redaktion liegt beim NDR . «Sturm der Liebe» ist eine Bavaria Fiction-Produktion unter redaktioneller Federführung des WDR . Der Zustimmung dürfte aber nur wenig im Weg stehen, denn die beiden Serien punkteten in diesem Jahr bislang deutlich zweistellig auf dem Gesamtmarkt und sind auch in der ARD Mediathek häufig abgefragt. Pro Folge wurden von Januar bis Oktober 2022 laut ARD-Angaben für «Rote Rosen» 453.636 und für «Sturm der Liebe» 723.786 Abrufe in der Mediathek registriert.„«Rote Rosen» und «Sturm der Liebe» sind beim Publikum sehr beliebt und erzielen in der ARD Mediathek Spitzenreichweiten. Aus Kostengründen war eine Fortsetzung lange fraglich und daher danke ich der Degeto sehr, dass sie die Finanzierung von zwei weiteren Staffeln durch Umschichtungen im Etat des Tagesprogramms sicherstellen konnte und wir beide Serien auch in den Jahren 2024 und 2025 im Programm anbieten“, erklärt ARD-Programmdirektorin Christine Strobl.