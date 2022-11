Sky Original «Unwanted» im kommenden Jahr bei Sky

TV-News

Nach der Ankündigung Anfang des Jahres hat Sky nun einen Zeitraum für die Veröffentlichung gefunden und erste Bilder der international besetzten Serie veröffentlicht.

wird 2023 exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst WOW in Deutschland sowie in allen weiteren Sky Märkten zu sehen sein. Die Serie ist inspiriert vom Buch „Bilal“ des Investigativ-Journalisten Fabrizio Gatti über seine Erfahrungen während seiner Reise entlang der Sahararouten, die nicht nur von Migranten bevölkert sind, die von Afrika nach Europa fliehen, sondern auch von denen, die versuchen, aus ihrem Elend ein Geschäft zu machen. Sky nannte zwar noch keinen konkreten Starttermin, veröffentlichte aber einen ersten Trailer der acht Episoden umfassenden Serie (siehe unten).Die achtteilige Serie ist eine Produktion von Sky Studios, Pantaleon Films und Indiana Production. «Unwanted» wurde von Stefano Bises kreiert und von ihm unter Mitwirkung von Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini und Michela Straniero geschrieben. Als Produzenten fungierten Dan Maag, Marcoi Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Kohler und Sascha Rosemann sowie Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli und Marco Cohen. Executive Producer sind Sonia Rovai und Nils Hartmann. Die Regie übernahm Oliver Hirschbiegel, weltweit bekannt durch «Der Untergang», «Diana» sowie «Five Minutes of Heaven». Vor der Kamera standen Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Fungula Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny N'Kouka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo und Scot Williams.«Unwanted» handelt von den Geschehnissen auf einem Kreuzfahrtschiff mit westlichen Touristen an Bord, nachdem schiffbrüchige Flüchtlinge aus dem Meer gerettet wurden. Die Geschichten der Flüchtlinge verflechten sich mit denen der Besatzung und der Passagiere. Das Ganze nimmt eine dramatische Wendung, als einige der Flüchtlinge aus Verzweiflung beschließen, das Schiff zu entführen, als sie erfahren, dass sie nach Libyen zurückgebracht werden sollen.