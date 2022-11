Mike Darnell: «Friends»-Darsteller verdienten mit der Reunion-Show viel Geld

Köpfe

Bei einem Gespräch erzählte der Produzent, der bei Warner Bros. nicht-fiktionale Programme macht, dass die Sendung dennoch ein Erfolg war.

Mike Darnell verriet während einer Retrospektive am Dienstag in London Geheimnisse aus seiner jahrzehntelangen Reise durch die Welt des unabhängigen Fernsehens – einschließlich seiner Arbeit an der-Reunion-Show, «American Idol» und «Hell's Kitchen». Er verriet, dass er seit seinem Wechsel zu Warner Bros. Discovery im Jahr 2013 versucht hatte, eine Reunion von «Friends» auf die Beine zu stellen. "Ich bin ein großer Fan der Serie, wie fast jeder andere auch", sagte er. "Und ich kam zu Warner Brothers, es war das zwanzigjährige Jubiläum der Serie, und ich dachte: "Wir müssen das machen. Warum machen wir das nicht?'".Aber Darnell, der jetzt Präsident der Abteilung für ungeschriebenes Fernsehen bei Warner Bros. ist, sagte, dass weder die Darsteller noch die Autoren – Kevin Bright, Marta Kauffman und David Crane – Interesse an der Serie hatten und das Projekt daher nie in Angriff genommen wurde. "Und dann, nach etwa fünf Jahren [...] begann ich, es wieder zu versuchen, und zu diesem Zeitpunkt wurde HBO Max zu einer Sache, und jemand sagte, dieses Mal sei Kevin Bright irgendwie interessiert, und dann brachte er einen der Darsteller, nämlich David Schwimmer, dazu, sich dafür zu interessieren, und dann wurde anderthalb Jahre lang verhandelt", sagte Darnell. "Ich werde nicht ins Detail gehen, aber sie haben eine Menge Geld mit diesem Special verdient.""Sie haben wahrscheinlich die Überlieferung gehört, dass sie während «Friends» als Team verhandelten", fügte er hinzu. "Das Schöne an ihnen ist, dass sie sich wirklich lieben, wirklich lieben. Das ist großartig. Das bedeutet aber auch, dass jede Entscheidung, die getroffen wird, zwischen ihnen sechs getroffen werden muss, was auch der Fall war. Sehr schwierig." Obwohl keine genauen Zahlen bekannt gegeben wurden, sollen die Darsteller jeweils 2,5 Millionen Dollar für die Teilnahme an dem Special erhalten haben.