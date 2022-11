«Easy Rider» soll neu aufgelegt werden

Kino-News

Der Dennis-Hopper- und Peter-Fonda-Klassiker könnte bald neu aussehen.

Wie das US-amerikanische Branchenblatt „Variety“ erfahren hat, befindet sich eine Neuauflage des klassischen Roadmoviesvon 1969 in der frühen Entwicklungsphase. Ein Konsortium von Interessenvertretern und Produzenten – darunter Maurice Fadidas Kodiak Pictures, Eric B. Fleischman von Defiant Studios und die Jean Boulle Group – besitzt die Adaptionsrechte an dem ursprünglich von Columbia Pictures veröffentlichten Projekt.Der Originalfilm «Easy Rider» ist dafür bekannt, dass er die sich verändernde gesellschaftspolitische Landschaft Amerikas zeigt, insbesondere durch die Brille der ruhelosen und progressiven Jugend. Dennis Hopper, Peter Fonda und Terry Southern schrieben das drogenlastige Motorrad-Epos, bei dem Hopper Regie führte und in dem er und Fonda die Hauptrollen spielten. Der Film ist auch dafür bekannt, dass er dem jungen Jack Nicholson einen frühen Aufstieg verschaffte.Die Produzenten hinter dem Reboot sind derzeit auf der Suche nach mutigen Autoren und/oder Regisseuren, die das Projekt mit demselben Randgruppengeist für die heutige Zeit aktualisieren (die Filmemacher haben Michael B. Jordans «Creed» und dessen Beziehung zu «Rocky» als Vergleich für ihre Ambitionen genutzt).