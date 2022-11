AMC Networks warnt vor Kürzungen

US-Fernsehen

Nachdem die Geschäftsführerin das Unternehmen verließ, befürchtet man Einschnitte. Das liegt auch am Ende von «The Walking Dead».

Das Unternehmen AMC, das für hochwertige Kabeldramen wie «Mad Men», «Breaking Bad» und «The Walking Dead» bekannt ist, warnte seine Mitarbeiter am Montag angesichts der sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten nach dem plötzlichen Abgang seiner CEO Christina Spade vor "erheblichen Kürzungen im operativen Bereich"."Wie Sie sicher wissen, steht unsere Branche unter dem Druck wachsender Abonnentenverluste. Dies ist in erster Linie auf das 'Cord Cutting' zurückzuführen", so James Dolan, Vorsitzender von AMC Networks, in einem Memo an die Mitarbeiter. "Gleichzeitig haben wir den Aufstieg von Streaming-Apps für den Direktvertrieb beobachtet, darunter unser eigenes AMC+. Wir waren der Meinung, dass die Verluste beim Kabelfernsehen durch Gewinne beim Streaming ausgeglichen werden würden. Dies war nicht der Fall. Wir sind in erster Linie ein Inhaltsunternehmen, und die Mechanismen für die Monetarisierung von Inhalten sind in Unordnung geraten."Wie andere Medienunternehmen hat auch AMC mit der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung zu kämpfen. Der Gewinn des Unternehmens sank im dritten Quartal auf 84,7 Millionen Dollar, verglichen mit 110,7 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um 16 Prozent auf 6.821 Millionen Dollar, wobei die Werbeeinnahmen um 16 Prozent auf 407 Millionen Dollar zurückgingen.