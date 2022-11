«1923» jetzt mit Amelia Rico

US-Fernsehen

Außerdem haben die Produzenten Peter Stormare und Tim Dekay ins Boot geholt.

Die-Prequelseriebei Paramount+ hat drei Schauspieler in wiederkehrenden Rollen verpflichtet. Peter Stormare, Tim Dekay und Amelia Rico werden nun in der epischen Westernserie auftreten. Das Trio gesellt sich zu einem umfangreichen Ensemble, das Stars wie Harrison Ford, Helen Mirren, Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves und Jerome Flynn umfasst.Wie der Titel schon andeutet, wird die neue Prequel-Serie mehr von der frühen Geschichte der Yellowstone-Ranch und der Familie Dutton erforschen. «1923» befindet sich derzeit in Montana in Produktion. Die Serie wird am 18. Dezember auf Paramount+ ausgestrahlt. Taylor Sheridan ist der Schöpfer der Serie und Mitschöpfer von «Yellowstone». Er produziert das Spin-off zusammen mit John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari und Ben Richardson. Die Serie wird von MTV Entertainment Studios, 101 Studios und Bosque Ranch Productions produziert.Stormare («Fargo») verkörpert Lucca, beschrieben als "ein wettergegerbter, aber weiser Seemann, gegerbt von Jahrzehnten auf dem Meer, sein Akzent eine Suppe aus tausend Dialekten". Dekay («Oppenheimer») schlüpft in die Rolle von Bob Strafford, der "ein Rancher aus Montana ist, der die bevorstehende Hochzeit zwischen seiner Tochter und einem der Duttons erwartet". Rico («Dark Winds») wird Issaxche spielen, eine Crow-Frau, die hofft, wieder mit ihrer Familie zusammenzukommen.