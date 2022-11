RTL bringt erstmals Bauernkalender ins Fernsehen

TV-News

Am ersten Weihnachtstag sendet RTL im Vorabendprogramm ein neues «Bauer sucht Frau»-Special, in dem Inka Bause mit ihrer Tochter Anneli Bruch auftritt.

-Moderatorin Inka Bause setzt sich bereits seit vielen Jahren als Projektpatin für das Kinderpalliativzentrum in Datteln ein. Jetzt hilft auch ihre Tochter Anneli Bruch mit, bedürftige Kinder zu unterstützen. Die ausgebildete Meisterfotografin ist durch ganz Deutschland gereist und hat die Kult-Bauern der Sendung für einen Bauernkalender in Szene gesetzt. Abgelichtet hat sie unter anderem Narumol und Josef, Schäfer Heinrich, Bruno und Anja sowie auch ihre Mutter Inka. RTL zeigt die Entstehung und das Ergebnis erstmals am 25. Dezember ab 19:05 Uhr im Fernsehen in der Sendung. Der Gewinn aus dem Verkauf kommt der „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.“ zu Gute.„Ich hatte mitbekommen, dass meine Mutter gemeinsam mit RTL plante einen Bauernkalender für den RTL-Spendenmarathon herauszubringen und dass noch ein Fotograf dafür gesucht wird", berichtet die 26-jährige Anneli Bruch, wie es zu dem gemeinsamen Projekt kam. „Da habe ich meine Hand gehoben und gesagt: Ich bin doch Fotografin, wie wäre es, wenn ich das mache? Das wäre doch toll. Der Kalender ist für einen guten Zweck und ich kann das machen, was ich liebe: Fotografieren.“„Ich wäre nie auf die Idee gekommen Anneli zu fragen, denn sie wollte ja nie vor die Kamera. Ich fand es daher so schön, dass sie von sich aus den Wunsch geäußert hat. Jetzt ist der Bauernkalender nicht nur ein Projekt der «Bauer sucht Frau»-Familie, sondern ein richtiges Familienprojekt", freut sich Inka Bause. „Ich bin so stolz auf Anneli, weil sie schon immer ihren Weg gegangen ist und sich nie von ihrer ganzen extrovertierten Familie hat beeinflussen lassen. Ich konnte sie immer nur begleiten, unterstützen und ihr einen Rat geben, wenn sie fragt."Im Vorlauf zeigt RTL außerdem ab 16:45 Uhr das «Bauer sucht Frau»-Special. In der Weihnachtsausgabe werden die beliebten Bauern und Paare aus 18 Staffeln der Kuppelshow besucht und sie erzählen, was es Neues gibt, was sich verändert hat, wie es den Kindern geht und welche Herausforderungen gerade gemeistert werden.