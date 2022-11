«That 90s Show» startet

US-Fernsehen

Mitte Januar wird der Spin-off von «That '70s Show» bei Netflix online gestellt.

Als Netflix die Schöpfer der «That '70s Show», Bonnie und Terry Turner, fragte, ob sie die Serie neu auflegen und in den 1990er Jahren spielen wollten, kam die Antwort schnell: Nein. "Und dann haben wir noch einmal darüber nachgedacht", sagt Terry Turner. "Und wir sagten wieder 'Nein'." Die Turners dachten weiter darüber nach und fingen an, es in Betracht zu ziehen – aber nur, wenn sie eine Idee hatten, die funktionierte. "Unser erster Gedanke war, dass Eric [Topher Grace] irgendwann auf ein Rockfestival geht und sich mit jemandem trifft, was zu einem unbekannten Enkelkind führt", sagt Terry Turner. "Und an der Tür taucht ein 14- oder 15-jähriger Junge auf, der sagt, er sei Red [Kurtwood Smith] und Kittys [Debra Jo Rupp] Enkelkind."Das Ergebnis ihrer zehnteiligen Live-Action-Showmit Smith, Rupp und einer jungen Truppe von Newcomern feiert am 19. Januar auf dem Streamingdienst Premiere. In der neuen Serie sind Eric und Donna (Laura Prepon) verheiratet und haben eine 15-jährige Tochter, Leia. ("Eric hätte seine Tochter auf jeden Fall Leia genannt", sagt Mettler über den von «Star Wars» inspirierten Namen. "Dieser Gedanke hat mich so zum Lachen gebracht, dass ich wusste, dass ich darauf aufbauen kann.) Eines Sommers besucht Leia ihre Großeltern Red und Kitty, die immer noch im Haus der Familie Forman in Point Place, Wisconsin, leben“, sagten die Schöpfer dem Fachblatt „Variety“.Leia (Callie Haverda) lernt bald die Nachbarin Gwen (Ashley Aufderheide) kennen – benannt nach der 90er-Jahre-Ikone Gwen Stefani – und schließt sich Gwens Crew an, zu der auch Gwens Bruder Nate (Maxwell Acee Donovan), seine Freundin Nikki (Sam Morelos) und ihre Kumpels Ozzie (Reyn Doi) und Jay (Mace Coronel) gehören.