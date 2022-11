Amazon Studios-Chefin übernimmt MGM

Köpfe

Ab sofort gilt eine neue Hierarchie bei den Amazon-Video-Sparten.

Amazon hat sich auf eine neue Unternehmensstruktur für sein erweitertes Content-Geschäft geeinigt und den größten Teil von MGM der Amazon Studios-Chefin Jennifer Salke unterstellt, während gleichzeitig MGM-Veteran Chris Brearton befördert wird. Salke wird bei MGM alle Aspekte von TV und Film, Vertrieb und Marketing beaufsichtigen. Brearton wird MGMs Non-Scripted TV, den MGM+ Streaming-Dienst und die Rolle des VP of Corporate Strategy für Prime Video und Studios übernehmen. Salke und Brearton berichten beide an Mike Hopkins, Senior VP von Amazon Prime Video, Amazon Studios und MGM.Die Veränderungen wurden nach monatelangen Spekulationen darüber erwartet, wie MGM in den Amazon-Orbit integriert werden würde. Hopkins bestätigte die neue Hierarchie in einem Memo an die Mitarbeiter am späten Dienstag."Jen's hervorragender Ruf in der kreativen Gemeinschaft hat ihr den Respekt von Hollywoods Top-Talenten in der gesamten Branche eingebracht", schrieb Hopkins. "Da Jen nun die Aufsicht über beide Studios hat – zusammen mit dem Vertrieb und dem gesamten kreativen Marketing – haben Kreative eine einzige Anlaufstelle für die Möglichkeit, ihre Inhalte auf all unseren Plattformen zu präsentieren. Die Kreativ-Community auf diese Weise zu bedienen, wird den kreativen Prozess rationalisieren und verbessern, unser wachsendes Angebot an Inhalten erweitern und Jen's Engagement, die Heimat für Talente zu sein, deutlich verstärken."