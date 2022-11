Disney erweitert Vertrag mit dem japanischen Verlag Kodansha

International

In Zusammenarbeit mit dem asiatischen Hersteller präsentiert man neue Inhalte.

Die Walt Disney Company Asia Pacific hat bekannt gegeben, dass sie ihre seit 70 Jahren bestehende Zusammenarbeit mit dem Verlagshaus Kodansha auf japanische Anime ausdehnt. Disney und Kodansha haben bereits im Verlagsbereich zusammengearbeitet und werden sich nun auch in die Welt der Anime vorwagen. Die erweiterte Zusammenarbeit umfasst die Lizenzierung exklusiver SVOD-Anime-Titel, die auf von Kodansha produzierten Mangas basieren. Den Anfang macht die Serie, der im Januar 2023 exklusiv auf Disney+ und Disney+ Hotstar starten wird.Yoshinobu Noma, repräsentativer Direktor und Präsident von Kodansha, sagte: "Die besondere Beziehung zwischen Kodansha und Disney besteht seit über 70 Jahren und hat dazu geführt, dass wir viele von Disney lizenzierte Publikationen ins Leben gerufen haben. Mit der heutigen Ankündigung freuen wir uns, die Beziehung zwischen unseren beiden Unternehmen weiter zu diversifizieren und noch mehr unserer geliebten Anime-Titel auf Disney+ und seinen Streaming-Plattformen mit der Welt zu teilen."Carol Choi, Executive VP of Original Content Strategy, The Walt Disney Company APAC, fügte hinzu: "Wir sind begeistert, unsere strategische Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Kodansha in einem so spannenden Genre zu vertiefen. Der japanische Anime füllt die Lücke in unseren Plänen zur Entwicklung von Inhalten, und wir sind überzeugt, dass diese erweiterte Zusammenarbeit die zukünftige Animationsstrategie von Disney in Japan entscheidend beeinflussen wird. Wir freuen uns darauf, die Anime-Titel und das geschätzte geistige Eigentum von Kodansha auf die Weltbühne zu bringen.