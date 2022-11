«Harry Potter»-Serie sehr wahrscheinlich

US-Fernsehen

Die Chefin von Warner Bros. Television teilte mit, das Unternehmen großes Interesse habe.

Wird die Geschichte von Harry Potter in wenigen Jahren weiter oder gar neu erzählt? Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, habe die Chefin von Warner Bros. Television, Channing Dungey, großes Interesse, eine Fernsehserie aus diesem Stoff umzusetzen. Derzeit spreche das Fernsehunternehmen mit allen Verantwortlichen, welche Stoffe man umsetzen könne. Dungey sprach auf der britischen TV-Konferenz Content London, auf der sie auch andere Themen ansprach, die die Branche betreffen, darunter sinkende Budgets und in die Höhe schießende Gehälter von Talenten."Ich denke, der andere schwierige Teil ist – in Bezug auf die Besetzung – die Erwartung, was man den Talenten in den verschiedenen Rollen zahlt", sagte sie. "Das ist immer weiter gestiegen, was sich wiederum auf den Gewinn auswirkt. Und das macht die Sache kompliziert. Ich glaube, eine Zeit lang hatte man das Gefühl, [dass ein Projekt] einen bestimmten Bekanntheitsgrad haben muss, um erfolgreich zu sein." Dungey sagte, das ändere sich gerade, ebenso wie das Vertrauen in bewährtes geistiges Eigentum.Sie bezeichnete auch den Rückzug der Branche im vergangenen Jahr auf Streaming-Abonnenten als Maßstab für den Erfolg als "die große Netflix-Korrektur" und sagte, dass sich die Maßstäbe, die den Erfolg definieren, ändern.