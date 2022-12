Disney arbeitet an einer neuen animierten Sitcom

US-Fernsehen

Die Autorin von «Mona» soll das Drehbuch schreiben.

Disney Branded Television entwickelt zusammen mit Pamela Ribon und Baobab Studios eine animierte Arbeitsplatz-Sitcom. Die Serie trägt derzeit den Titelund soll von den Katzen handeln, die die hysterischen Katzenvideos produzieren, die im Internet viral gehen. Es geht um ein bunt zusammengewürfeltes Team von Katzen, die das erreichen wollen, was alle Katzen wollen: ihre Unabhängigkeit. Aber um das zu erreichen, müssen sie erst einmal lernen, sich mit ihren eigenen internen Beziehungen zurechtzufinden und auf ihrem Erfolg als erstes Studio für virale Katzenvideos aufzubauen.Eric Darnell ist der Schöpfer und ausführende Produzent von «Intercats». Darnell ist Mitbegründer und Chief Creative Officer von Baobab sowie Autor und Regisseur von «Baba Yaga», «Madagascar» und «Antz». Gary Marsh ist ebenfalls ausführender Produzent. Jony Chandra wird Regie führen. Pamela Ribon wird im Rahmen eines neuen First-Look-Vertrags, den sie mit dem Animationsstudio von Disney Branded Television, Disney Television Animation, unterzeichnet hat, das mit Baobab an der Serie arbeiten wird, stark in die Entwicklung von «Intercats» eingebunden sein."Wir freuen uns, zum zweiten Mal mit Baobab zusammenzuarbeiten und mit Pam zu kooperieren, deren kluger, schlauer, raffinierter und inspirierender Humor sicherstellt, dass «Intercats» wilden Spaß, reichhaltige Charakterisierungen und zugängliche Einstiegspunkte für jeden Teil des Disney+ Publikums bietet", sagte Meredith Roberts, Executive Vice President of TV Animation bei Disney Branded Television. "Wir freuen uns sehr, dass wir sie für dieses Projekt gewinnen konnten – und dass wir die Zusammenarbeit auf einen Gesamtvertrag mit unserem Disney TV Animation Studio ausweiten konnten."