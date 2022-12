Sat.1 räumt den kompletten Samstag für «Unsere kleine Farm»

TV-News

Das komplette Tagesprogramm am Samstag steht künftig im Zeichen der 70er-Jahre Sendung.

Mindestens spannend dürfte die Entscheidungsfindung des kommenden Samstagsprogramm in Sat.1 abgelaufen sein. Wie der Sender ankündigte, wird man ab dem 10. Dezember ab 5:45 Uhr die 70er-Jahre-Serievon Beginn an zeigen. Nach dem Pilotfilm setzt man dann bis zu den Nachrichten kurz vor 20:00 Uhr auf zwölf Ausgaben der Serie, die hierzulande 1976 in der ARD debütierte. Eine Woche später müssen Fans der Serie nicht ganz so früh aufstehen, denn dann beginnen das Dutzend Folgen um 7:40 Uhr. Zuvor gibt es drei «Auf Streife – Die Spezialisten»-Episoden zu sehen.In der Zwischenzeit sendet auch Sat.1 Gold weiterhin die Geschichten um die Familie Ingalls, die aus Laura (Melissa Gilbert), Charles (Michael Landon), Caroline (Karen Grassle), Mary (Melissa Sue Anderson) und Carrie (Lindsay Sidney Greenbush) besteht. Beim Spartensender füllen im werktäglichen Programm je zwei Ausgaben das Nachmittagsprogramm ab 13:45 Uhr.Die Serie basiert auf dem Roman der Schriftstellerin Laura Ingalls Wilder und spielt um 1870 in einem kleinen Städtchen namens Walnut Grove, wo die Ingalls eine kleine Farm bewirtschaften, die die Familie mal mehr oder mal weniger gut ernährt. Doch auch wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft, lassen sich die Ingalls davon nicht unterkriegen. Auch nicht durch Rückschläge im Privatleben, denn sie wissen: Solange die Familie zusammenhält, kann nichts wirklich schiefgehen. Wer die ganze Geschichte des Familien-Clans in Sat.1 sehen möchte, muss viel Sitzfleisch mitbringen.Neben der Programmanpassung am Samstag werkeln die Verantwortlichen von Sat.1 auch weiterhin an der täglichen Daytime. Dort gibt es im Anschluss an das «Sat.1-Frühstücksfernsehen» künftig nicht mehr «Britt – der Talk» zu sehen, sondernfeiert seine Rückkehr. Am 19. und 20. Dezember sendet man zunächst zwei Wiederholungen, ehe ab Mittwoch, 21. Dezember, neue Folgen mit Alexander Kumptner zu sehen sein werden. Er kocht mit den Kandidaten Königinpastete, Truthahnflügel mit Süßkartoffelpüree sowie Käsefondue mit Brotcroutons, Rind und Broccoli.