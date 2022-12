New Yorker IATSE-Beschäftigte wählen in einem Klima der Angst

Vermischtes

Am Freitag wird ein neuer Präsident der Gewerkschaft gewählt.

Film- und Fernsehschaffende in New York wählen diese Woche einen neuen Gewerkschaftsvorsitzenden. Zwei Kandidaten treten an, um John R. Ford zu ersetzen, der nach 18 Jahren als Präsident der IATSE Local 52 in den Ruhestand geht. Der Wahlkampf war von ungewöhnlichen Turbulenzen geprägt, da die Mitglieder durch einen kürzlich erzielten gerichtlichen Vergleich beunruhigt waren, der es der Gewerkschaft untersagt, Nichtgewerkschaftsmitglieder aus Produktionsjobs zu verdrängen.Viele befürchten, dass die Einigung weniger Arbeitsplätze für die derzeitigen Gewerkschaftsmitglieder bedeuten wird – und eine schwächere Gewerkschaft. "Man hat uns all die Jahre gesagt, dass wir mit einem Gewerkschaftsausweis so gut wie einen Job auf Lebenszeit haben", sagte Ryan Gargiulo, der für die Immobilienabteilung kandidiert. "Dies bedroht das."Die Gewerkschaft Local 52 vertritt etwa 4.500 Mitglieder im Großraum New York, die eine Reihe von Handwerksberufen ausüben, darunter Handwerker, Elektriker, Dekorateure, Beleuchter und Produktionsleiter. Mandie DeMeskey, die Wirtschaftsvertreterin der Gewerkschaft, kandidiert mit einer Reihe anderer Kandidaten für den Vorsitz. Im Jahr 2020 heiratete sie Matthew Loeb, den Präsidenten der Muttergewerkschaft, der International Alliance of Theatrical and Stage Employees.