Sylvester Stallone bleibt «Tulsa King»

US-Fernsehen

Paramount+ hat die Serie für eine zweite Staffel verlängert.

wurde bei Paramount+ für Staffel zwei verlängert. Die Verlängerung erfolgt, nachdem die Serie am 13. November auf dem Streaming-Dienst debütierte. Am 20. November wurde die erste Folge auf Paramount Network nach einer neuen Folge von «Yellowstone» ausgestrahlt. Bei dieser Ausstrahlung erreichte die Serie 3,7 Millionen Zuschauer und war damit die beste neue lineare Kabelpremiere des Jahres 2022.«Tulsa King» wurde von Taylor Sheridan, der durch «Yellowstone» bekannt wurde, im Rahmen seines Gesamtvertrags mit Paramount entwickelt. In der Serie spielt Sylvester Stallone die Rolle von Dwight "The General" Manfredi, einem Mafia-Capo, der nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und von seiner Familie nach Tulsa, Oklahoma, verbannt wird. Dort angekommen, macht er sich schnell daran, sein eigenes kriminelles Imperium aufzubauen."Mit der Kombination aus dem unvergleichlichen Sylvester Stallone und Taylor Sheridans düster-komödiantischer Variante des beliebten Mafia-Genres haben wir mit «Tulsa King» unseren neuesten Hit gefunden", so Tanya Giles, Chief Programming Officer bei Paramount Streaming. "Die Premiere der Serie auf Paramount+ hat zu einem Rekord bei den Anmeldungen beigetragen, was auf unsere einzigartige Fähigkeit als Paramount Global zurückzuführen ist, das unglaubliche «Yellowstone»-Publikum von Paramount Network anzuzapfen."