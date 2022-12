Studios von Paramount entlassen Mitarbeiter

Wirtschaft

Die Verantwortlichen des riesigen Unternehmens setzen allerdings nur wenige Personen vor die Tür.

Die Paramount TV Studios und die CBS Studios sind die neuesten Hollywood-Unternehmen, die von Entlassungen betroffen sind. Nach Angaben von Quellen hat Paramount im Zuge der Entlassungen weniger als 30 Mitarbeiter entlassen. Die meisten von ihnen sind in den Paramount TV Studios und den CBS Studios beschäftigt, wobei auch einige CBS-Mitarbeiter betroffen sind. Die meisten Entlassungen betreffen die Abteilungen Business Affairs, Casting, Produktion und Recht.Es gab auch eine kleine Anzahl von Entlassungen im Paramount+-Skriptteam, das in die Paramount TV Studios eingegliedert wird. In einem Memo an die Mitarbeiter des Studios, aus dem das US-Blatt ‚Variety‘ zitiert, hat George Cheeks – Präsident und CEO von CBS und Chief Content Officer für Nachrichten und Sport bei Paramount+ – die Veränderungen dargelegt und betont, dass CBS Studios und Paramount TV Studios getrennte Einheiten bleiben werden."Als Teil dieser Umstrukturierung werden die kreativen Führungskräfte des Paramount+-Scripted-Originals-Teams, das Nicole unterstellt war, Teil des Paramount TV Studios-Teams, und Jana Helman wurde zur Leiterin der Entwicklungsabteilung von PTVS ernannt", schrieb Cheeks.