Biathlon-Frauen noch ein Stück unter dem Weltcup-Auftakt am Vortag

Man befand sich gestern noch nicht ganz auf dem Niveau des vergangenes Jahres, was aber zum Teil sicherlich auch dem Sendeplatz geschuldet war.



Inzwischen ist auch die Wintersportsaison gestartet und trotz der parallelen Fußball-WM müssen die Zuschauer natürlich nicht auf dieses Programm verzichten. Nach dem gestrigen Auftakt des Biathlon-Weltcups, stand heute das Einzel der Frauen an. Auf Rang vier war die beste Deutsche, Vanessa Voigt, zu finden. Das Erste übertrug ab 13.15 Uhr aus Kontiolathi in Finnland.Insgesamt fanden 2,09 Millionen Interessenten auf den Sender, was sich in einem überzeugenden Marktanteil von 23,1 Prozent widerspiegelte. Bei den 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen starke 14,3 Prozent zustande. Damit lag man noch ein Stück unter dem Niveau des Männer-Einzels am Vortag. Hierfür hatten sich 2,18 Millionen Sportfans sowie 0,33 Millionen Jüngere vor dem Bildschirm eingefunden. So lag man noch etwas unter dem Auftakt im Vorjahr mit 2,56 Millionen Neugierigen beim Frauen-Einzel, was jedoch auch an einem Samstag zu sehen gewesen war.Nicht nur ab 20.00 Uhr wurde es aus Fußballsicht gestern spannend, bereits ab 16.00 Uhr entschied sich, wer aus Gruppe D in die K.-o.-Runde einziehen wird. Australien traf auf Dänemark, übertragen wurde im ZDF jedoch die zeitgleiche Partie zwischen Tunesien und Frankreich. Trotz des 1:0-Siegs Tunesiens über Australien war dem französischen Team der Einzug in die nächste Rinde sicher. Die Partie verfolgten 3,68 Millionen Fernsehende, was einem starken Marktanteil von 26,3 Prozent entsprach. Bei den 0,65 Millionen Jüngeren stand zudem eine ausgezeichnete Quote von 25,9 Prozent auf dem Papier.