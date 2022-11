«Wednesday» bricht «Stranger Things»-Rekord

Vermischtes

Die neue Serie aus dem Hause Netflix verbuchte laut hauseigenen Angaben in ersten fünf Tagen nach der Premiere 341,2 Millionen Streamingstunden.

Am 23. November erschien bei Netflix die Horror-Comedy-Serie, die sich um die Figur Wednesday Addams aus der berühmten «The Addams Family»-Filmfranchise dreht. Nicht minder berühmt dürfte die Serie werden, über die der Streamingdienst nun erste Abrufzahlen veröffentlichte. Wie üblich gilt es darauf zu achten, dass die von den Streamingdiensten selbst herausgegebenen Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, da sie nicht unabhängig überprüfbar sind. Laut den aktuellen Netflix-Charts verzeichnete «Wednesday» in der Woche vom 21. bis 27. November 341,2 Millionen Streamingstunden.Damit ist die achtteilige Serie neuer Rekordhalter für die meisten Seh-Stunden in einer Woche für eine englischsprachige TV-Serie auf Netflix. Die vierte Staffel vonhielt zuvor den Rekord mit 335,01 Millionen angesehenen Stunden, die in der Woche vom 30. Mai bis 5. Juni gezählt wurden. Laut Netflix schaffte es «Wednesday» in 93 Ländern in die Top10, darunter unzählige Bestplatzierungen wie in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in den USA, Großbritannien und Brasilien. Auch in Asien ist der Titel sehr beliebt und belegt unter anderem in Thailand, Malaysia und auf den Philippinen.Die Hauptrolle der Wednesday spielt Jenna Ortega, die Schülerin an der kuriosen Nevermore Academy ist. Wednesday muss versuchen, ihre aufkeimenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern, eine monströse Mordserie vereiteln, die die Stadt in Atem hält, und das übernatürliche Geheimnis aufdecken, in das ihre Eltern vor 25 Jahren verstrickt waren – und das alles, während sie ihre neuen und sehr verworrenen Beziehungen an der Schule in den Griff bekommen muss.Die weiteren Hauptrollen übernehmen Gwendoline Christie (Direktorin Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin) und Emma Myers (Enid Sinclair). Als Gaststars konnten Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Iman Marson (Lucas Walker) und Lucius Hoyos (junger Gomez) gewonnen werden.