Ryan Eggold macht bei «Cross» mit

US-Fernsehen

Der Schauspieler, bekannt aus «The Blacklist», hat einen neuen Vertrag an Land gezogen.

Ryan Eggold und Isaiah Mustafa wurden für Amazons kommende Serie, die auf den Alex-Cross-Romanen von James Patterson basiert, verpflichtet. Die beiden gesellen sich zu dem bereits angekündigten Hauptdarsteller Aldis Hodge in der Serie, die den Titelträgt. Amazon hat die Serie im Oktober in Auftrag gegeben.«Cross» wird als Thriller-Mystery-Serie beschrieben. In der offiziellen Logline heißt es: "Alex Cross ist ein Detektiv und forensischer Psychologe, der auf einzigartige Weise in der Lage ist, in die Psyche von Mördern und ihren Opfern einzudringen, um die Mörder zu identifizieren – und schließlich zu fassen."Eggold wird Ed Ramsey spielen. Die Figur soll "bescheidene Wurzeln im Mittleren Westen haben, die den Kern seines unwiderstehlichen Charmes ausmachen, aber er hat scharfe Ellbogen, um sich in den elitären sozialen und politischen Kreisen von DC und New York einen Platz zu erobern. Geschmeidig, gut vernetzt und verschlagen, kann Ramsey auch körperlich imposant sein, wenn es sein muss – und er hat einige sehr dunkle Geheimnisse. Obwohl er anfangs ein Fan von Cross ist, wird er bald zu einem ernstzunehmenden Gegner.Mustafa wird John Sampson darstellen, auch bekannt als "Two-John" und "Man-Mountain". Sampson wird beschrieben als "Alex' Partner bei der Polizei und bester Freund seit 30 Jahren. Voller Angeberei und überlebensgroß, glaubt er, dass Cross an einem Krisenpunkt in seinem Leben ist und professionelle Hilfe braucht."