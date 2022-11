Amazon strukturiert MGM Television um

US-Fernsehen

Die Schwesterfirma Orion Television wird fortan ein Teil der Sparte.

Amazon hat die Führungsebene der Drehbuchabteilung von MGM Television im Rahmen einer kontinuierlichen Überarbeitung des Studios umstrukturiert. Dieser Schritt erfolgt zehn Monate, nachdem der Tech-Riese die 8,5 Milliarden Dollar teure Übernahme des Unternehmens abgeschlossen hatte. Im Rahmen des neuen Organigramms, das Amazon TV-Chef Vernon Sanders am Dienstag in einem Memo an die Mitarbeiter bekannt gab, wird Rola Bauer, ehemalige Präsidentin des internationalen Fernsehens von MGM, Leiterin der Abteilung für englischsprachiges SVOD-TV, Entwicklung und Serien. In der Zwischenzeit wird Lindsay Sloane, die frühere leitende Vizepräsidentin von MGM Scripted TV, das US-Scripted TV für MGM leiten.Außerdem wird Orion Television, ein Label, das erst vor zwei Jahren von MGM wiederbelebt wurde, in das Studio eingegliedert, und sein Chef Bradley Gardner wird von seiner Rolle zurücktreten. Er befindet sich derzeit in Gesprächen für einen Produktionsvertrag bei MGM TV. Die Umstrukturierungsnachricht ist eine weitere Umstrukturierung von MGM unter Amazon, die einen Tag nach dem Ausscheiden von Mark Burnett, dem Vorsitzenden der Worldwide Television Group von MGM, aus dem Unternehmen kommt."Durch die Kombination der traditionsreichen Geschichte der Marke MGM mit der Arbeit, die wir bei Amazon Studios gerade erst begonnen haben, werden wir eine Fülle von Geschichten höchster Qualität für unser wachsendes globales Publikum produzieren", schrieb Sanders. "Lindsay und Rola werden zusammen mit Lauren Anderson, Laura Lancaster und Nick Pepper an mich berichten und unser Weltklasseteam für US/Global TV Operations vervollständigen. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit den besten Schöpfern und Talenten der Branche auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um unsere ständig wachsende Kundenbasis zu begeistern."