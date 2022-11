RTL+ findet Startermin für Koc-Dating-Show

TV-News

Ende Dezember sucht Ex-«Bachelor»-Kandidatin Yeliz Koc ihren Mr. Right. Noch vor Weihnachten blickt der Streamingdienst auch auf das Leben des YouTubers Simon Desue in Dubai.

Bereits im August hatte der Streamingdienst RTL+ das Reality-Formatangekündigt ( Quotenmeter berichtete ), in dem die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin Yeliz Koc auf die Suche nach ihrem Traummann geht. Nun wurde ein Starttermin gefunden. Die Liebesreise beginnt am Donnerstag, den 29. Dezember und wird wöchentlich in Doppelfolgen ausgestrahlt. Moderiert wird die Sendung von Janin Ullmann, die Koc auf ihrer Suche begleitet.Die Single-Dame kann Hilfe durchaus gebrauchen, denn sie wohnt auf Mallorca zusammen mit zehn Männern in einer Villa. Der Haken: Manche Männer sind in festen Händen und spielen den Single-Status nur vor, um die Siegprämie von 50.000 Euro zu gewinnen. Die Partnerinnen haben ihnen den Freifahrtschein gegeben, alles zu tun, was nötig ist, um die 29-Jährige um den Finger zu wickeln. Doch wie ist es um die Eifersucht der Freundinnen gestellt – wissen sie, worauf sie sich für Geld eingelassen haben? Und wird Yeliz bei diesem Liebesabenteuer der besonderen Art die Lügner enttarnen?Darüber hinaus startet vor Weinachten am 20. Dezember das Reality-Format. Von dem von RTL Studios produzierten Format sind acht Folgen geplant. Im Mittelpunkt steht der YouTuber und Unternehmer Simon Desue, der mit seiner Frau Enisa Bukvic in Dubai ein Luxusleben führt. Die Reality-Doku möchte aber hinter die Fassade des Highlife blicken und verspricht private und intime Einblicke in das Leben des jungen Paares, von dem niemand so recht weiß, wer sie eigentlich sind. Themen wie Liebe, Beziehung, Job, Freundschaft, Luxus und Lifestyle sollen in der Sendung eine ganz andere Bedeutung finden, wie es in der Programmankündigung heißt.