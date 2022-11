Will Smith spricht über Oscar-Schelle

Köpfe

Der Schauspieler hat sich in der «Daily Show» zu dem Eklat geäußert.

Nach einer Reihe von Online-Statements und stillen öffentlichen Auftritten in den letzten Monaten machte Will Smith am Montagabend einen weiteren Schritt zurück ins Rampenlicht und erschien zu einem Interview inmit Trevor Noah. In dem Gespräch mit dem Late-Night-Moderator, in dem er für sein neues Historiendramawarb, ging es natürlich auch um seine Kontroverse bei der Oscar-Verleihung, bei der er Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasste, als der Komiker die Kategorie für den besten Dokumentarfilm vorstellte."Ich war weg", sagte Will Smith und erntete ein Lachen aus dem Publikum, als das Thema seiner Abwesenheit von der Öffentlichkeit aufkam. "Was habt ihr alle gemacht?""Das war eine schreckliche Nacht, wie Sie sich vorstellen können. Es gibt viele Nuancen und Komplexitäten. Aber am Ende des Tages bin ich einfach durchgedreht, wissen Sie?“ Smith fuhr fort. "Ich habe in dieser Nacht etwas durchgemacht, wissen Sie? Nicht, dass das mein Verhalten in irgendeiner Weise rechtfertigen würde... Es waren viele Dinge. Es war der kleine Junge, der mit ansehen musste, wie sein Vater seine Mutter verprügelte, wissen Sie? All das sprudelte in diesem Moment nur so heraus. So will ich nicht sein.“