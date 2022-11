Mark Burnett verlässt MGM Television

US-Fernsehen

Dem Geschäftsführer wurde vorgeworfen, zu viel Zeit an Sets zu verbringen.

Mark Burnett ist formell von seiner Führungsrolle bei MGM zurückgetreten. Dieser Schritt erfolgt zehn Monate nachdem Amazon die 8,5 Milliarden Dollar teure Übernahme des Studios abgeschlossen hatte. Burnetts Rückzug aus dem MGM-Konzern ist keine Überraschung. Der Produzent, der für seine Hits wie «Survivor» (CBS), «The Voice» (NBC) und «Shark Tank» (ABC) bekannt ist, war während seiner neun Jahre bei MGM nicht in einer konventionellen TV-Führungsposition tätig und es wurde nicht erwartet, dass er nach dem Verkauf noch dort bleiben würde.Außerdem hat Burnett als bedeutender Anteilseigner von MGM von dem Amazon-Deal erheblich profitiert. In den neun Jahren seit dem Verkauf seines Produktionslabels One Three Media an MGM hat Burnett schätzungsweise 900 Millionen Dollar eingenommen. In einem Memo an die MGM-Mitarbeiter erklärte Burnett, er wolle sich neuen Unternehmungen als Produzent widmen. Er betonte auch, dass er sich sehr dafür eingesetzt habe, dass die rund 150 Mitarbeiter von MGM TV nach dem Verkauf an Amazon weiterbeschäftigt werden können.MGM agiert nun als eigenständige Film- und Fernsehproduktionseinheit unter dem Dach von Amazon Studios, das von Jennifer Salke geleitet wird. MGM Chief Operating Officer Christopher Brearton wird mit Salke und Mike Hopkins, Senior VP von Amazon Prime Video und Amazon Studios, zusammenarbeiten.