Tyler Perry schließt Vier-Filme-Deal mit Amazon Studios ab

US-Fernsehen

Der erfolgreiche Produzent hat zuletzt viel für BET entwickelt und gedreht.

Tyler Perry bringt seine Talente zu Amazon Studios und hat einen Vertrag über vier Filme mit dem Studio abgeschlossen. "Ich bin begeistert und dankbar, mit Amazon Studios zusammenzuarbeiten, um Filme auf Prime Video zu bringen", sagte Perry in einer Erklärung, in der er den Deal ankündigte. "Jennifer Salke und das gesamte Team haben mich mit offenen Armen empfangen. Ich freue mich darauf, weiterhin einzigartige Geschichten zu erzählen und meine nächsten Projekte dem weltweiten Publikum vorzustellen."Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Perry vier neue Filme schreiben, inszenieren und produzieren, die auf Prime Video veröffentlicht werden, das weltweit mehr als 240 Länder und Territorien erreicht. "Tyler Perry ist unbestreitbar einer der produktivsten Schöpfer unserer Zeit", fügte Jennifer Salke, Leiterin von Amazon Studios, hinzu. "Er ist ein wahres Mulittalent, der seine eigene unglaubliche Art des Geschichtenerzählens definiert hat und Menschen auf der ganzen Welt mit seinen Serien und Filmen inspiriert. Wir freuen uns darauf, mit Tyler und seinen Teams zusammenzuarbeiten, um unserem globalen Publikum noch mehr seiner fantastischen Filme zu präsentieren."Perrys letzte drei Filme - «A Jazzman's Blues», «A Madea Homecoming» und «A Fall from Grace» - wurden von Netflix veröffentlicht. Im Bereich Fernsehen hat Perry mehrere Serien für BET und BET+ entwickelt, Regie geführt und geschrieben, darunter «The Oval».