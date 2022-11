«Wer wird Millionär?»-Doku mit guten Werten

Quotennews

Vor allem auf dem Gesamtmarkt konnte die Erstausstrahlung überzeugen.

RTL setzte auch am gestrigen Montag wieder auf seine alteingesessene Quiz-Marke. Doch statt einer neuen regulären Ausgabe strahlte der Kölner Sender eine Dokumentation mit dem Titelaus. Die Erstausstrahlung kam auf eine Reichweite von 2,44 Millionen Zuschauern, was einem guten Marktanteil von 8,8 Prozent entsprach. In der Zielgruppe verzeichnete der Zusammenschnitt besonderer «WWM»-Auftritte mit 0,60 Millionen Umworbenen einen Marktanteil von annehmbaren 9,2 Prozent., kann sich aber durchaus sehen lassen.Damit reißt RTL zwar keine Bäume aus, «Wer wird Millionär? – Das Phänomen: Zwischen Pech und Glück» war aber ähnlich erfolgreich wie die Wiederholung von «Das Phänomen Günther Jauch» vor acht Tagen. Das Format mit Oliver Pocher und dem Quiz-Moderator erreichte 2,33 Millionen Zuschauer und ordentliche Marktanteile von 8,6 und 10,5 Prozent.Im Vorfeld der Primetime gaben die Soapsunderneut eine sehr schöne Figur ab, wenngleich «AWZ» einmal mehr das Umfeld der Fußball-WM zu spüren bekam. In der vergangenen Woche schaffte es die Serie nur einmal in den zweistelligen Quotenbereich bei den Umworbenen. Diesmal generierten 2,08 Millionen Zuschauer 9,1 Prozent bei den werberelevanten Zuschauern. «GZSZ» steigerte die Werte ab 19:40 Uhr auf 2,50 Millionen Zuschauer und 13,7 Prozent. Es war der höchste gemessene Werte einer RTL-Sendung am Montag.