«Promi Big Brother» leicht im Quotenaufwind

Quotennews

Die Reichweiten der Reality-Show bleiben weiter stabil. Im Vorfeld tat sich «Die Comedy Märchenstunde» etwas schwerer.

Im vergangenen Jahr stieg Sat.1 mit etwas eigenwilligen Produktionen in den Reigen der Märchen-Adaptionen in der Vorweihnachtszeit ein und hatte damit großen Erfolg. Am 6. Dezember schalteten 1,94 Millionen Zuschauer die humorige Aschenputtel-Interpretation ein, was zu Marktanteilen von ordentlichen 6,6 Prozent beim Gesamtpublikum und tollen 13,8 Prozent führte. Am gestrigen Montag wiederholte Sat.1 die Ausgabe der, musste sich aber mit mäßigen Werten begnügen.Diesmal schalteten 0,86 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, darunter 0,33 Millionen Jüngere. Auf dem Gesamtmarkt verbuchte der Bällchensender eine Sehbeteiligung von schwachen 3,1 Prozent, in der Zielgruppe wurden ebenfalls mäßige 5,0 Prozent ausgewiesen.Trotz des schwachen Vorlaufs setzte sich im Anschluss die Durststrecke vonnicht fort. Das Reality-Format war seit Freitag in der Zielgruppe in den einstelligen Bereich gerutscht. Diesmal übersprang man zwar erneut nicht die Zehn-Prozent-Hürde, doch das Ergebnis verbesserte sich auf 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite belief sich auf stabile 0,35 Millionen Umworbene. Insgesamt schalteten ab 22:15 Uhr 1,11 Millionen Menschen ein, die für sehr gute 7,5 Prozent Marktanteil sorgten.hielt ab 0:13 Uhr noch 0,49 Millionen vor dem TV-Gerät, der Marktanteil stieg auf 9,0 Prozent. In der Zielgruppe sorgten 0,13 Millionen Jüngere für 10,0 Prozent.