«The Walking Dead»: Top-Quoten für das Serienfinale

US-Quoten

Am Sonntag endete nach elf Staffeln die Zombie-Serie, die letzte Runde lief in drei Teilen.

endete für AMC+ am 20. November mit einem Paukenschlag und bescherte dem jungen Streamer die höchste Zuschauerzahl an einem Tag überhaupt. Die 90-minütige Episode des Serienfinales, die am Sonntag um 21:00 Uhr auf dem linearen AMC-Kanal ausgestrahlt wurde und zu diesem Zeitpunkt auf AMC+ zum Streaming verfügbar war, ist auch die meistgesehene Episode auf der Plattform seit ihrem Start im Oktober 2020.Auch das Finale von «Walking Dead» mit dem Titel "Rest in Peace" konnte die Zuschauerzahlen im Vergleich zu den vorangegangenen Wochen der Ausstrahlung übertreffen. Auch wenn die Einschaltquoten von «The Walking Dead» im Vergleich zu ihrer Blütezeit deutlich gesunken sind, ist die Serie zum 13. Mal in Folge die Nummer 2 unter den Kabelserien in den Altersgruppen der 18-49- und 25-54-Jährigen.Laut den Live+3-Day-Daten von Nielsen erreichte das Serienfinale durchschnittlich 3,1 Millionen Gesamtzuschauer, was einem Anstieg von 36 Prozent gegenüber der vorletzten Folge entspricht. Außerdem erreichte die Folge 1,5 Millionen Zuschauer bei den Erwachsenen 25-54 (+53%) und 1,2 Millionen bei den 18-49-Jährigen (+75%). Die 90-minütige Folge der Aftershow «Talking Dead»" erreichte im Durchschnitt 1,3 Millionen Zuschauer bei den Nielsen Live+3-Quoten, was einer Steigerung von 138 Prozent gegenüber der vorherigen Folge entspricht und die einschaltquotenstärkste Folge der Aftershow seit Staffel zehn darstellt.