Scarlett Johansson ist bei «Just Cause» dabei

US-Fernsehen

Die neue Amazon-Serie entsteht nach der Vorlage von John Katzenbach.

Scarlett Johansson wird die Hauptrolle in einer Miniserien-Adaption des John-Katzenbach-Romansbei Amazon spielen. Amazon hat dem Projekt eine direkte Serienbestellung erteilt. Es wird Johanssons erste große Fernsehrolle sein.Der Roman «Just Cause» wurde ursprünglich 1992 veröffentlicht und dreht sich um den Reporter Matt Cowart aus Miami. Nach Angaben einer mit der Produktion vertrauten Person wird Johansson eine weibliche Version der Figur namens Madison "Madi" Cowart spielen. In dem Buch erhält Cowart einen Brief von einem zum Tode Verurteilten, der behauptet, unschuldig zu sein. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass nicht nur der Fall gegen den Häftling wackelig ist, sondern auch andere Schrecken im Hintergrund lauern.Christy Hall wird «Just Cause» schreiben und produzieren, während Johansson unter ihrem Label These Pictures als ausführende Produzentin fungiert. Jonathan Lia und Keenan Flynn von These Pictures werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein, wobei Zara Duff, die Leiterin der TV-Abteilung von These Pictures, das Projekt beaufsichtigt. Warner Bros. Television ist das Studio.