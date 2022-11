Primetime-Check

Fußball oder Krimi im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Welcher Privatsender hatte das erfolgreichste Gegenrezept?

Im Ersten gab es am Montagabend das WM-Spiel zwischen Portugal und Uruguay zu sehen, dass ab 20:00 Uhr 5,37 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Der Marktanteil lag bei 19,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-jährigen Menschen sammelte die blaue Eins mit 1,67 Millionen Fußball-Fans 25,2 Prozent. Diein der Halbzeitpause um 20:50 Uhr kam auf 4,57 Millionen Interessierte und Marktanteile von 15,9 und 22,4 Prozent. Der Reichweiten-Sieg ging damit erneut an das ZDF, das mit5,43 Millionen Menschen unterhielt. Das Krimidrama sorgte für 19,0 Prozent auf dem Gesamtmarkt und schwache 5,4 Prozent bei den Jüngeren. Dort belief sich die Reichweite auf 0,36 Millionen. Dasinformierte 3,88 Millionen Fernsehende, sodass die Marktanteile sich ab 21:45 Uhr bei 15,2 und 6,6 Prozent bewegten.ließ die Werte auf 12,2 und 4,4 Prozent schrumpften. Dem Mainzer Sender blieben ab 22:15 Uhr noch 1,61 Millionen Zuschauer treu.RTL setzte dem öffentlich-rechtlichen Programmentgegen. Die Doku verzeichnete 2,44 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil in der Zielgruppe von 9,2 Prozent.undsorgten danach für 1,40 und 0,90 Millionen Zuschauer, die Quoten fielen auf dürftige 7,1 und 6,1 Prozent. In Sat.1 gab es die Wiederholung derzu sehen, die 0,86 Millionen Zuschauer erneut anschauen wollten. In der Zielgruppe kamen 5,0 Prozent Marktanteil zustande.sorgte für eine Steigerung auf 1,11 Millionen sowie 9,9 Prozent.VOX setzte auf zwei alte-Folgen und erntete bis kurz nach Mitternacht 0,88 und 0,66 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe kam der Sender mit der roten Kugel auf zufriedenstellende 6,3 und 5,8 Prozent. Ebenfalls monotones Programm servierte ProSieben. Dort gab es bis zum Ende der Quotenerfassung um 3:00 Uhr 16-Folgen. Ab Mitternacht wurden die acht Primetime-Folgen direkt wiederholt. Dies sorgte bis zum Abpfiff des Fußball-Spiels für mäßige Werte zwischen 6,0 und 7,0 Prozent, je später die Stunde des höher wurden die Quoten in der Zielgruppe. Um 23:36 Uhr stieg das Ergebnis auf 10,9 Prozent. Die Reichweiten bewegten sich zwischen 0,62 und 0,38 Millionen.Kabel Eins strahlte das Film-Doppelundaus und markierte 0,49 und 0,39 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe setzte es magere 2,6 Prozent und unterdurchschnittliche 3,6 Prozent. Bei RTLZWEI wurdenon air geschickt und unterhielten 0,49 Millionen Zuschauer,kam ab 22:15 Uhr noch auf 0,33 Millionen. Die relative Sehbeteiligung in der Zielgruppe sank von 4,1 auf 3,4 Prozent.