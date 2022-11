Primetime-Check

Wie erfolgreich war König Fußball im Ersten? Und Punktete RTL mit einer neuen «Take Me Out»-Ausgabe?

Mit 5,83 Millionen Zuschauern war die Partie der FIFA-WM der Top-Abnehmer am Dienstag. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf 21,0 Prozent, das Spiel zwischen USA und Iran versorgte 1,57 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil wurde mit 23,9 Prozent bemessen. Das ZDF setzte zur selben Zeit auf, der Spielfilm erreichte 5,24 Millionen Zuschauer und verbuchte 18,5 Prozent. Mit 0,48 Millionen jungen Menschen sorgte man für eine Sehbeteiligung von 7,1 Prozent.undbrachten 1,04 sowie 1,15 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , in der Zielgruppe fuhr man 4,3 und 4,7 Prozent Marktanteil.sicherte sich 1,25 Millionen Zuschauer und kam mit 0,33 Millionen jungen Leuten auf 9,2 Prozent. RTL setzte in der Primetime auf, das auf 1,28 Millionen Zuseher kam. In der Zielgruppe wurden 9,1 Prozent ausgewiesen.Bei ProSieben gab eszu sehen, doch nur 1,00 Millionen Menschen waren dabei. Der Zielgruppen-Wert belief sich auf 7,3 Prozent. VOX wiederholte zwei-Ausgaben, die sich 0,93 und 0,86 Millionen Zuseher noch einmal zu Gemüte führten. Die Marktanteile lagen bei 5,9 und 6,8 Prozent.brachte 0,55 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI , der Sender verbuchte 3,7 Prozent.Kabel Eins setzte auf den Spielfilm. Das Werk mit Nicolas Cage unterhielt 0,64 Millionen Fernsehzuschauer, die Produktion aus dem Jahre 1994 begeisterte 0,26 Millionen junge Menschen. Die Marktanteile wurden mit 2,4 und 4,1 Prozent beziffert.