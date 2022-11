«GZSZ», «UU» & «AWZ»: RTL Passion feiert Weihnachten mit Soap-Specials

TV-News

An den drei Feiertagen sendet der Bezahlsender Weihnachtsspecials von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», «Unter Uns» und «Alles was zählt» und füllt damit die Primetime.

Die Vorabend-Soapsundgehören zum festen Inventar des Senders RTL , der über die Jahre einige Weihnachtsspecial der Serien produzieren ließ. Diese werden am kommenden Weihnachtsfest in gebündelter Ladung beim Pay-TV-Sender RTL Passion zur besten Sendezeit ausgestrahlt. An Heiligabend steht die Primetime ganz im Zeichen von «GZSZ», denn bis 22:35 Uhr gibt es fünf Weihnachtsfolgen zu sehen, die aus den Jahren 1995, 2002, 2010, 2017 und 2020 stammen.Am 25. Dezember ist «Unter Uns»-Abend. Auch hier werden bis 22:30 Uhr fünf Folgen in weihnachtlichem Ambiente gezeigt. Ebenfalls beginnt die Reise im Jahr 1995, mit der Folge 261, die am 22. Dezember erstmals über den Äther lief. Es Folgen Episoden aus den Jahren 1999, 2006, 2013 und 2018.Ebenfalls fünf Weihnachtsspecials gibt es am 26. Dezember von «AWZ» zu sehen. Die jüngste der drei Telenovelas startete im Jahr 2006, weswegen auch die erste Weihnachts-Folge des Abends aus diesem Jahr stammt. Zudem gibt es Folgen aus dem Jahr 2009, 2013, 2015 und 2019.