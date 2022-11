«stern TV» setzt wieder auf Familie Ritter

Quotennews

Am Dienstagabend wurde das Special der vergangenen Jahre noch einmal wiederholt.

Ein Dauerbrenner bei RTL sind die Dokumentationen über die Familie Ritter. Nachdem Oberhaupt des Clans, Karin, am 31. Januar 2021 starb, war die Geschichte auserzählt. Das letzte Treffen zwischen Redaktion und der Rechtsradikalen fand im Oktober 2020 statt. Am späten Dienstagabend wiederholte RTL die Sendung, die schon mehrfach im Programm des Senders zu sehen war.verzeichnete dieses Mal 0,88 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,35 Millionen und 10,8 Prozent verbucht. Die Erstausstrahlung am 11. August 2021 holte 1,43 Millionen Zuschauer, wovon 0,59 Millionen Umworbene dazu gehörten. Damals wurden starke 14,7 Prozent Marktanteil gemessen.Um 20.15 Uhr sendete RTL . Dieses brachte 1,28 Millionen Zuschauer zum Lachen und sorgte für eine Sehbeteiligung von 4,6 Prozent. In der Zielgruppe wurde die von Chris Tall moderierte Show von 0,60 Millionen Zusehern verfolgt, der Zielgruppen-Wert belief sich auf 9,1 Prozent. Das 20-minütigekam noch auf 1,11 Millionen Zuschauer und fuhr 5,4 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum waren 0,51 Millionen Zuschauer dabei (9,8%).