Sendetag-Wechsel: Biathlon startet vor 2,18 Millionen

Quotennews

Das Erste verzichtete deutlich niedrigere Zuschauerzahlen. Martin Ponsiluoma gewann den Sprint über 20 Kilometer. Im Anschluss duellierten sich Fußball und «Rosenheim-Cops».

Am Sonntag erfolgte der Startschuss für den Biathlon-Weltcup, am Dienstag stand die erste Übertragung im deutschen Fernsehen an. Das Erste sendete den 20-Kilometer-Sprint der Herren aus dem finnischen Kontiolahti, bei dem der Schwede Martin Ponsiluoma siegte. Los ging es um 14.15 Uhr, 2,18 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren schalteten ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 22,2 Prozent. Bei den jungen Menschen kam der Wettbewerb auf 0,33 Millionen und 18,6 Prozent.Vor einem Jahr begann die Ausstrahlung an einem Samstag. Nach dem Frauen-Sprint über 15 Kilometer (2,56 Millionen) erreichten die Männer 3,06 Millionen Zuschauer und 21,7 Prozent. Beim jungen Publikum erzielten die Frauen 14,2 Prozent, dann 15,5 Prozent. Das Erste hat den diesjährigen Frauen-Sprint mit seinen internationalen Partnern auf Mittwoch terminiert, um nicht mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu kollidieren.Um 16.00 Uhr stand am Dienstag dann das Gruppen-Endspiel zwischen Niederlande und Katar (2:0) auf dem Programm. Warum Das Erste dieses Spiel wählte, ist fraglich. Katar ist bereits ausgeschieden und die Partie zwischen Ecuador und Senegal lief bei Magenta TV. 3,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein, der Marktanteil bewegte 22,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,64 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei 25,4 Prozent. Zumindest beim Gesamtpublikum zeigte sichunbeeindruckt: Die Serie kam um 16.15 Uhr auf 2,73 Millionen Zuschauer und 21,1 Prozent. Die unter 50-Jährigen waren im Ersten, das ZDF erreichte nur 90.000 Zusehende.