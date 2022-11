Rolle-Rückwärts: Alle Oscar-Entscheidungen wieder live

US-Fernsehen

Die Academy hat erneut getagt und die Änderungen vom Vorjahr rückgängig gemacht.

Alle 23 Kategorien werden bei der Oscarverleihung 2023 live übertragen. Bill Kramer, CEO der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, bestätigte die Nachricht am Dienstagmorgen dem US-Branchendienst ‚Variety‘. "Ich kann bestätigen, dass alle Kategorien in der Live-Sendung zu sehen sein werden", sagte er.Die Nachricht kommt, nachdem acht verschiedene Oscar-Kategorien – Originalmusik, Make-up und Hairstyling, Dokumentarfilm, Filmschnitt, Produktionsdesign, animierter Kurzfilm, Live-Action-Kurzfilm und Ton – aus der Hauptübertragung der Academy Awards 2022 gestrichen wurden, was in der Filmindustrie zu großer Empörung führte."Wir haben uns verpflichtet, eine Show zu machen, die die Künstler, die Künste und Wissenschaften und die kollaborative Natur des Filmemachens feiert. Das ist genau die Aufgabe der Academy, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine Show auf die Beine stellen können, die alle Komponenten des Filmemachens auf unterhaltsame und ansprechende Weise würdigt", so Kramer. Jimmy Kimmel wird zum dritten Mal als Moderator der Oscar-Verleihung zurückkehren. Kramer sagte, er freue sich, den Late-Night-Moderator wieder dabei zu haben. "Ich liebe es, jemanden zu haben, der die Show moderiert und sich mit Live-Fernsehen auskennt. Ich denke, das ist so wichtig", sagte er.