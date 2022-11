Dreharbeiten für zwei «Irland-Krimis» bald beendet

TV-News

Désirée Nosbusch ermittelt wieder, denn bereits seit Mitte Oktober laufen die Dreharbeiten für zwei neue «Irland-Krimis» an der irischen Ostküste.

Das Erste hat zwei neue Folgen der erfolgreichen Krimi-Reiheangekündigt. Gedreht werden die Fälle sieben und acht unter anderem in Dublin, im Badeort Bray und im Wikingerstädtchen Wicklow. Grimme-Preisträgerin Désirée Nosbusch muss in ihrer Rolle als Kriminalpsychologin Cathrin Blake zwei herausfordernden Fällen auf den Grund gehen: Der tragische Tod einer Schülerin zieht Cathrin in ihrem siebten Fall mit dem Arbeitstitel „Blackout“ in einen Strudel traumatischer Ereignisse hinein. Im Mittelpunkt des achten Falls, der den Arbeitstitel „Galway Girl“ trägt, steht eine junge Frau, die gerade ihren Freund verloren hat – vermeintlich durch Selbstmord.In weiteren Rollen spielen Declan Conlon, Rafael Gareisen, Rósín O'Donovan, Tara Cush, Elaine Purdue, Killian Filan, Malcom Adams, Lauryn Canny, Serena Kennedy, Kerri Quinn, Jack Nolan, Owen Roe vor der Kamera. Die Regie übernimmt wie beim fünften Film „Familienbande“ Matthias Tiefenbacher. Das Drehbuch zuverfassten Elke Hauck, Sven Poser und Sebastian Andrae,stammt von Dagmar Gabler, Sebastian Andrae und Katja Kittendorf.«Der Irland-Krimi» ist eine Produktion der good friends im Auftrag der ARD Degeto für die ARD für den Sendeplatz „DonnerstagsKrimi im Ersten“. Als Produzenten fungieren Moritz von der Groeben und Nikola Bock. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen. Die Dreharbeiten dauern noch bis zum 9. Dezember an.