Ang Lee verfilmt Bruce Lees Leben

Kino-News

Der Film ist inzwischen in Arbeit und soll schließlich von Sony verliehen werden.

Ang Lee, der Oscar-prämierte Regisseur von «Life of Pi» und «Brokeback Mountain», soll einen Film über die chinesisch-amerikanische Kampfsportlegende Bruce Lee drehen. Ang Lees Sohn Mason Lee soll die Hauptrolle in dem Film spielen, der sich bei Sonys 3000 Pictures in Entwicklung befindet. Dan Futterman, der «Capote» und «Foxcatcher» geschrieben hat, adaptiert das Drehbuch. Jean Castelli, Alex Law und Mabel Cheung und Wells Tower schrieben frühere Versionen des Drehbuchs.Bruce Lee, der 1973 im Alter von 32 Jahren starb, war als Schauspieler, Regisseur und Kampfsportexperte kurz, aber nachhaltig in Hollywood präsent. Seine Filme, darunter «Fist of Fury», «Enter the Dragon» und «The Way of the Dragon», sowie die Fernsehserie «The Green Hornet» machten den Kampfsport in den späten 60er und frühen 70er Jahren weltweit populär."Bruce Lee, der weder als vollwertiger Amerikaner noch als vollwertiger Chinese akzeptiert wurde, war eine Brücke zwischen Ost und West, der der Welt das chinesische Gung Fu vorstellte, ein Wissenschaftler des Kampfes und ein ikonischer Künstler, der sowohl die Kampfkünste als auch das Action-Kino revolutionierte", so Ang Lee in einer Erklärung. "Ich fühle mich gezwungen, die Geschichte dieses brillanten, einzigartigen Menschen zu erzählen, der sich nach Zugehörigkeit sehnte, der eine enorme Kraft in einem 135-Pfund-Rahmen besaß und der durch unermüdliche harte Arbeit unmögliche Träume in die Realität umsetzte."Lawrence Grey, Shannon Lee, Ang Lee, Ben Everard und Brian Bell werden als Produzenten fungieren. Elizabeth Gabler und Marisa Paiva beaufsichtigen das Projekt für das Studio. Der noch unbetitelte Film bringt Lee mit Gabler, Paiva und dem Vorsitzenden von Sony Pictures, Tom Rothman, wieder zusammen, nachdem sie 2012 gemeinsam an dem Oscar-prämierten Abenteuerdrama «Life of Pi» gearbeitet haben.