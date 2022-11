Nächster «Wetten, dass?»-Termin steht offenbar fest

TV-News

Laut Medienberichten soll die kommende Sendung mit Thomas Gottschalk in Offenburg über die Bühne gehen.

Auch wenn Thomas Gottschalk nicht mehr auf der Höhe der Zeit wirkt, ist seine Moderation der ZDF-Unterhaltungsshownach wie vor ein herausragender Erfolg für den öffentlich-rechtlichen Sender. Nach dem fulminanten Comeback vor einem Jahr, das über 14 Millionen Zuschauer verfolgten, sahen die diesjährige Ausgabe aus Ludwigshafen anderthalb Wochen ebenfalls über zehn Millionen Zuschauer. Das ZDF plant selbstredend weiterhin mit der Show, die die Konkurrenz auf dem Quotenmarkt mit Werten von 39,5 Prozent bei allen und 43,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen pulverisierte. Bereits im Januar kündigte Unterhaltungschef Oliver Heidemann eine neue Ausgabe für das Jahr 2023 an.Offenbar steht schon jetzt der Termin für die Gemeinschaftsproduktion des ZDF, ORF und SRF bereits fest. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Thomas Gottschalk am 25. November 2023 in Offenburg auf der Bühne. Somit würde es zunächst auch nicht zu einer Erhöhung der «Wetten, dass…?»-Dosis kommen, die zuletzt Gottschalk selbst ins Spiel brachte ( Quotenmeter berichtete ).Der Moderator bekräftige den Erfolg gegenüber dem Boulevardblatt nochmals und sagte: „Ich glaube, gemeinsam mit über zehn Millionen Zuschauern, davon 45 Prozent in der ‚jungen Zielgruppe‘ weiterhin an das Format und freue mich, wenn es weitergeht.“