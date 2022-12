Nicole Norwood geht zu Sony

Köpfe

Die Managerin war zunächst lokale Verantwortliche für Netflix Italien.

Nicole Norwood wurde zur Senior Vice President of Development bei TriStar Television, dem Produktionsstudio von Sony Pictures Television, ernannt. In ihrer neuen Funktion wird Norwood an Jennifer Turner berichten, die als Executive Vice President von TriStar Television fungiert. Sie hat ihren Sitz in Los Angeles.Norwood wechselt zu TriStar, nachdem sie zuletzt bei Netflix gearbeitet hat, wo sie als Director of Local Language Originals (LLO) in Italien tätig war. In dieser Funktion war sie Teil des Teams, das das LLO-Geschäft von der strategischen Planung bis zur Ausführung aufbaute und mehrere Serien für Italien in verschiedenen Genres entwickelte und beschaffte. Vor ihrer Arbeit an der italienischen Serie startete Norwood die erste Netflix Originalserie in Australien. Sie gründete und leitete außerdem den ersten internationalen Showrunner-Workshop des Unternehmens für Autoren aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika."Ich bin begeistert, dass Nicole zu uns zu TriStar Television kommt", sagte Turner. "Ihre umfassende Erfahrung und ihr Fachwissen werden für unsere kreativen Partnerschaften, unsere Beziehungen zu den Käufern und für die strategische Gestaltung unserer Projekte von großer Bedeutung sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Nicole und dem Rest unseres talentierten Teams, um unser Unternehmen für eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen."