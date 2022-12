DAZN und waipu.tv kooperieren

TV-News

Teil der Kooperation ist ein kostenloser DAZN-FAST-Kanal bei waipu.tv. Gegenüber der Einzelbuchung sparen Kunden, die das Bundle wählen, rund drei Euro.

Der Open-IPTV-Anbieter waipu.tv und der Sport-Streamingdienst waipu.tv haben eine Partnerschaft abgeschlossen, die beide Services in einem kostengünstigen Kombi-Angebot zusammenschließt. Kunden erhalten so den vollumfänglichen Zugriff auf die DAZN-App und das gesamte Portfolio des „Perfect Plus“-Paketes von waipu.tv. Das Angebot besteht also insgesamt aus über 200 HD-TV-Kanälen, 30.000 VOD-Inhalten aus der waiputhek und etwa 100 Live-Sport-Events pro Woche auf DAZN. Das Angebot, das im Bundle 39,99 Euro und damit rund drei Euro weniger als in der Einzelbuchung kostet, ist ab Januar 2023 buchbar.Durch die Partnerschaft können waipu.tv-Kunden nun die beiden regulären linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 aus der waipu.tv-App direkt über die Programmübersicht aufrufen. Außerdem startet mit DAZN FAST ab sofort der erste kostenlose 24/7 FAST-Kanal der Sport-Plattform bei waipu.tv, mit dem es Fans noch einfacher gemacht wird, Zugang zu ihrem Lieblingssport zu erhalten. Auf DAZN FAST können Fans so einfach wie nie umfangreiche Inhalte aus dem DAZN-Sportkatalog mit Dokumentationen, Highlights, Shows, Features und kompletten Re-Live-Matches sehen. Mit dem neuen Kanal von DAZN sind auf waipu.tv insgesamt 75 FAST-Sender abrufbar.„Ein Zugang für alle hochwertigen Entertainmentangebote – diesem Kundenwunsch sind wir gemeinsam mit DAZN einen weiteren Schritt nähergekommen. Die Kooperation ermöglicht es unseren Kunden ohne Wechsel der App sowohl top TV- als auch Sport-Highlights mit DAZN zu genießen. Die Zusammenarbeit bringt uns dem Ziel näher, deutscher Superaggregator im Bereich TV zu werden", freut sich Markus Härtenstein, Vorstand bei der Exaring AG, Betreiber von waipu.tv. Er erläutert weiter: „Früher war die DVB-Übertragung der Aggregator zu allen relevanten Inhalten. Durch die Vielfalt an hochwertigen Videoangeboten hat sich das heute überholt und wird durch die Angebotswelt der OPEN-IPTV Dienste abgelöst.“Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, sagt über die Vereinbarung: „Mit dem gemeinsamen Paket und der Integration der linearen DAZN-TV- und FAST-Sender in das waipu.tv Angebot machen wir es Sportfans einmal mehr einfacher, unser Angebot jederzeit und überall nutzen zu können. Unsere Partnerschaft mit waipu.tv ist ein weiterer Schritt dahin, DAZN einer breiten, sportbegeisterten Zielgruppe zur Verfügung zu stellen.“