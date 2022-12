ProSieben startet neue «Duell um die Welt»-Staffel an Weihnachten

TV-News

Als Teammitglieder sind Sven Hannawald, Dennis und Benni Wolter, Verona Pooth und Sophie Passmann dabei.

Schöne Bescherung für alle Fans von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, denn ProSieben hat neue Ausgaben vonangekündigt. Die neue Staffel startet noch in diesem Jahr und beschließt für die ProSieben-Zuschauer quasi das Weihnachtsfest. Die erste neue Folge gibt es am Montag, den 26. Dezember, um 20:15 Uhr zu sehen. Die ungewohnte Programmierung liegt vor allem an der Fußball-Weltmeisterschaft, die derzeit in Katar stattfindet. In den vergangenen Jahren zeigte ProSieben die neuen Folgen ab Ende November oder Anfang Dezember. Nun verzögert sich der Start also um wenige Wochen in die besinnliche Zeit auf den zweiten Weihnachtsfeiertag.Wenig Besinnliches verspricht ProSieben aber mit der neuen Folge, in der Verona Pooth für Team Klaas nach Schweden reist, um dort einen Eisladen auf dem Eis zu eröffnen. Was zunächst einfach klingt, wird dadurch erschwert, dass Joko als ersten Kunden einen 2.000 Tonnen schweren Eisbrecher entsendet. Ebenfalls für Klaas geht Sophie Passmann an den Start. Sie reist im Kampf um Länderpunkte nach Mexiko, um sich der traditionellen Peyote-Kaktus-Zeremonie zu stellen – halluzinogene Wirkungen nicht ausgeschlossen.Für Team Joko kämpft Skisprung-Legende Sven Hannawald, der in Frankreich einem der gefährlichsten Downhill-Rennen der Welt stellen soll. Außerdem verwandeln sich die Moderations-Zwillinge Dennis und Benni Wolter in Schottland im wahrsten Sinne zu Marionetten von Klaas' Aufgabe.Jeannine Michaelsen führt wie üblich durch die Duell-Abende. Produziert wird «Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas» von der Florida Entertainment.