Sat.1 holt Luke Mockridge ins Programm zurück

TV-News

In acht Tagen sendet der Bällchensender das aktuelle Bühnenprogramm des umstrittenen Comedians.

Zuletzt kursierten Spekulationen, dass das einstige Sat.1-Gesicht Luke Mockridge für eine neue Show des Bällchensenders vor der Kamera stünde. Diese Berichte bestätigten sich bislang nicht, dennoch wird der zuletzt stark diskutierte Comedian sein Comeback in Sat.1 feiern. Wie der Privatsender am Donnerstag mitteilte, zeigt man am Freitag, den 9. Dezember, kurzfristig Mockridges aktuelles Bühnenprogramm, mit dem er seit April dieses Jahres auf Tour ist.Darin greift Luke Mockridge aktuelle Themen wie die Corona-Krise oder den Krieg in der Ukraine auf und macht zum Inhalt seiner Show, „wie wichtig gerade in diesen Zeiten das ganz persönliche Luckyland“ sei, heißt es in der Ankündigung. Garniert wird der Stand-up mit einem „wilden Clown“ und „musikalischen Ausflügen in die 90er“. «A Way Back to Luckyland» wurde produziert von LuckyPics.Mockridge hatte sich im vergangenen Spätsommer aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem der ‚Spiegel‘ über angeblich „übergriffiges Verhalten“ berichtet hatte. Durch seine Pause im TV verpasste er in diesem Jahr die Teilnahme an seiner Fangshow «Catch!» und verzichtete auf die Moderation von «All Together Now». Nun kehrt der viel diskutierte Comedian also wieder mit frischem Material ins Fernsehen zurück. Am 26. Dezember ist Mockridge darüber hinaus auch in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» zu sehen, in der er eine Gastrolle übernehmt. Das ZDF verzichtete aufgrund der Vorwürfe gegen Mockridge zuletzt auf die Ausstrahlung der Folge und hielt sie zurück.