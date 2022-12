17,44 Millionen sahen Deutschland-Aus

Quotennews

Das Erste begann am Vormittag mit der Ausstrahlung von Biathlon und endete in der Vorrunden-Ausschluss der Fußball-WM – trotz Sieg über Costa Rica.

Bereits um 11.00 Uhr konnten sich Fans am Donnerstag auf Leistungssport freuen. Los ging es mit der 4x 7,5 Kilometer-Staffel der Herren, die aus Kontiolahti gesendet wurde. 1,43 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, Reporter Wilfried Hark wurde von 23,8 Prozent des Gesamtmarktes gesehen. 0,17 Millionen Menschen sahen den Sieg von Norwegen, der Marktanteil bei den jungen Leuten belief sich auf gute 14,1 Prozent. Um 13.35 Uhr ging es mit der 4x 6 Kilometer-Staffel der Frauen weiter. Die Live-Sendung aus der schwedischen Stadt, in der Schweden als Sieger ins Ziel kam, erzielte 2,31 Millionen Fernsehzuschauer und 0,24 Millionen bei den jungen Leuten. Die Marktanteile beliefen sich auf 25,1 und 15,7 Prozent.Um 16.00 Uhr entschied sich mit der Partie Kroatien gegen Belgien (0:0), welche Mannschaften ins Achtelfinale einziehen werden. Die von Christina Graf und Thomas Broich kommentierte Begegnung sicherte sich 3,64 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 26,9 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 32,0 Prozent Marktanteil.Die Studio-Berichte vor der Deutschland-Partie, bei der Jessy Wilmer die Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira begrüßte, erreichte um 18.30 Uhr 7,08 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte der blauen Eins 29,2 Prozent Marktanteil. Das Erste sicherte sich 2,41 Millionen junge Menschen, der Marktanteil lag bei 42,1 Prozent.Das Spiel von Deutschland gegen Costa Rica, bei dem die Elf von Hansi Flick zwar 4:2 gewann, aber dennoch aus dem Turnier ausschied, war gefragt Nachdem man am Sonntag 17,05 Millionen Zuschauer im ZDF holte, kam die Elf von Hansi Flick nun auf 17,44 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 53,7 Prozent. Beim jungen Publikum entschieden sich 5,84 Millionen Zuseher für den Sport (Sonntag: 5,96 Mio.), der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 64,2 Prozent.