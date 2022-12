«The Boys»: Hughies Mutter gecastet

US-Fernsehen

Außerdem wurde ein weiterer Darsteller aus dem «Supernatural»-Universum an Bord geholt.

bringt für Staffel vier ein weiteres bekanntes Gesicht zurück und fügt drei neue hinzu, darunter die Schlüsselrolle von Hughie Campbells (Jack Quaid) lange verlorener Mutter und einen weiteren «Supernatural»-Veteranen.Das Prime-Video-Superhelden-Drama wird Rosemarie Dewitt aus «The Staircase» in der Rolle begrüßen, die sowohl von Hughie als auch von seinem Vater, Hugh Campbell Sr. (gespielt von Simon Pegg), in früheren Staffeln als die Matriarchin erwähnt wurde, die ihre Familie verließ, als Hughie noch ein Kind war. Pegg, der Hughies Vater seit der Serienpremiere von «The Boys» im Jahr 2019 gespielt hat und die Rolle zuletzt in der dritten Staffel im letzten Sommer wieder aufnahm, wird auch in der kommenden Staffel, die derzeit in Toronto gedreht wird, wieder dabei sein.Neben Dewitts Schlüsselrolle gehören Rob Benedict, der Chuck/God in «Supernatural» spielte (und der jüngste in einer Reihe von «Supernatural»-Veteranen ist, die von Showrunner Eric Kripke, dem Schöpfer des langjährigen CW-Network-Dramas, zu «The Boys» geholt wurden), sowie «Titans»- und «Animal Kingdom»-Darsteller Elliot Knight zu den Neuzugängen in der Besetzung von «The Boys» Staffel vier. Die Rollen, die diese beiden Schauspieler spielen, werden vorerst unter Verschluss gehalten.