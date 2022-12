«Mandalorian» geht im März weiter

US-Fernsehen

Disney+ wird am 1. März die «Star Wars»-Serie fortsetzen.

Die dritte Staffel der «Star Wars»-Seriewird am 1. März auf Disney+ debütieren, das hat das Micky-Maus-Unternehmen bekannt gegeben. Zuvor war berichtet worden, dass die Serie im Februar 2023 debütieren würde, aber ein offizielles Datum war noch nicht bekannt gegeben worden.Die dritte Staffel wird nach den Ereignissen von «The Book of Boba Fett» spielen, in dem «Mandalorian»-Hauptdarsteller Din Djarin (Pedro Pascal) das letzte Mal gesehen wurde, als er sich in der Miniserie mit Grogu wieder traf. Die beiden verließen daraufhin Tatooine, und Mando machte sich auf den Weg zum Planeten Mandalore, um seine Ehre wiederherzustellen und wieder ein Mandalorianer zu werden. In einem Teaser, der im September veröffentlicht wurde, stellt sich Mando mehreren gepanzerten Kriegern auf ihrem Heimatplaneten.Carl Weathers, Giancarlo Esposito und Katee Sackhoff sind in der dritten Staffel der Erfolgsserie wieder mit von der Partie. Weathers spielt den Anführer der Kopfgeldjägergilde Greef Karga, während Esposito den schurkischen Moff Gideon und Sackhoff den weiblichen Mandalorianer Bo-Katan Kryze spielt.