Diese Achtelfinals laufen im Free-TV

TV-News

Die Vorrunde bei der FIFA WM 2022 ist noch nicht ganz beendet, doch bereits jetzt wurden die übertragenden Sender der Achtelfinals festgelegt. MagentaTV zeigt zwei Spiele exklusiv.

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach einer enttäuschenden Vorrunde ausgeschieden, was den ohnehin schon verhältnismäßig niedrigen Zuschauerzahlen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sicherlich keinen Schub geben dürfte. Doch auch ohne deutsche Beteiligung wird in Katar weitergespielt. Noch ist die Gruppenphase zwar nicht endgültig beendet, doch Das Erste ZDF und MagentaTV haben die Spiele der Runde der letzten 16 aufgeteilt.Das Erste steigt am Samstag, 3. Dezember, um 20:00 Uhr mit der Partie Argentinien gegen Australien in die K.O.-Phase ein. Die blaue Eins steigt ab 18.40 Uhr in die Live-Übertragung ein. Reporter der Begegnung ist Tom Bartels. Das Erste zeigt außerdem den kompletten Achtelfinal-Dienstag am 6. Dezember. Los geht es dann um 15:10 Uhr mit der Partie Marokko gegen Spanien (Anstoß: 16:00 Uhr), Florian Naß kommentiert. Die Besetzung des Abendspiels (Anstoß: 20.00 Uhr) entscheidet sich erst am heutigen Freitag nach Abschluss der Vorrunde fest. Portugal, Serbien, Schweiz, Ghana, Brasilien – in den Gruppen H und G ist noch Vieles offen. Als Reporter wird Gerd Gottlob die Partie begleiten.Das ZDF zeigt am Sonntag, 4. Dezember, das Spiel des amtierenden Weltmeisters Frankreich gegen Polen um 16.00 Uhr aus. Der Mainzer Sender ist zudem am Montag im Einsatz, wenn Japan auf Kroatien um 16:00 Uhr trifft. Außerdem überträgt man das Abendspiel zwischen dem Ersten der Gruppe G und dem Zweiten der Gruppe H.MagentaTV zeigt derweil alle Spiele der FIFA WM 2022 live. Kunden des TV-Dienstes der Deutschen Telekom dürfen sich auf zwei Achtelfinalspiele exklusiv freuen. Das erste Match wird am Samstag um 16:00 Uhr gezeigt, wenn die Niederlande auf die USA trifft. Einen Tag später streamt der Anbieter das Spiel England gegen Senegal um 20:00 Uhr.